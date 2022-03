Soleil Sorge conquista Mediaset: ecco in quale programma la vedremo e quando

Per Soleil Sorge questo è proprio un momento d’oro. E così, dopo il Grande Fratello Vip e in attesa della nuova puntata de La Pupa e il Secchione in onda domani sera, oggi la ritroveremo a Mediaset.

Soleil Sorge ospite di un nuovo programma Mediaset: ecco quando

Oggi, lunedì 21 marzo 2022, su Italia 1, andrà in onda nella seconda serata, il nuovo appuntamento con Tiki Taka – La Repubblica del pallone con Piero Chiambretti.

Ospiti d’eccezione della puntata: il cantante e grande tifoso interista Enrico Ruggeri, la modella e influencer appena uscita dalla Casa del Grande Fratello VIP Soleil Sorge, il tifoso juventino Francesco Oppini e la tifosa dell’Inter Chiara Giuffrida.

Nel salotto di “Tiki Taka” riflettori puntati sull’undicesima giornata del girone di ritorno. E non mancheranno le analisi e i commenti sul weekend calcistico di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Ciccio Graziani, Pasquale Bruno, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma.

