Soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno nella giornata di ieri, al fianco di amici e parenti, tra cui mamma Wendy Key. Presenti ai festeggiamenti anche Dayane Mello, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e il “misterioso” fidanzato seduto accanto a lei come testimoniano i video comparsi in rete.

Soleil Sorge festeggia il compleanno: chi c’era del GF Vip, spunta il fidanzato

Tra gli invitati del party di Soleil Sorge anche Guenda Goria con il fidanzato Mirko Gancitano e papà Amedeo Goria. In un video condiviso mentre viene mostrata la tavolata di amici e parenti, spunta anche il “misterioso” fidanzato.

Alessandro Basciano si è messo in consolle suonando per la festeggiata e, durante il party, sono arrivati in aria anche i fuochi d’artificio.

Soleil ha spento le candeline disposte su una grande torta rosa.

In merito al misterioso fidanzato, FanPage aggiunge:

Soleil Sorge continua a proteggere la sua privacy e la sua vita sentimentale, ma i più curiosi non sono riusciti a fare a meno di chiedersi se al compleanno festeggiato ieri sera ci fosse anche “il fidanzato misterioso”. Il ragazzo di cui Soleil accennò durante l’avventura al GF Vip sarebbe lo stesso con cui è stata paparazzata meno di un mese fa al mare. E sarebbe lo stesso uomo che ieri sera era seduto al suo fianco. Il ristorante attraverso le IG story ha reso pubblico un video nel quale mostra l’intera tavolata del compleanno: seduto vicino all’italo americana sembrerebbe esserci proprio lui che continua però ad essere “nascosto” nei social di Soleil, sua presunta fidanzata. Su Twitter è spuntata inoltre un’immagine che lo ritrarrebbe di spalle mentre filma l’influencer che balla. E non è tutto. Ci sarebbe anche una foto di gruppo pubblicata da Mirko Gancitano nella quale c’è un emoticon tra i vari volti degli invitati, vicino Soleil: sembrerebbe essere un chiaro segnale che l’imprenditore non voglia in alcun modo comparire in pubblico.