Soleil Sorge, dopo il Grande Fratello Vip 6, torna a parlare di Alex Belli e si complimenta con lui per il suo nuovo ruolo all’interno di Tale e Quale Show, programma che lo vede tra i protagonisti ogni venerdì sera.

Se guardo Tale e Quale Show? Sì! Alex Belli è veramente molto bravo e non ho nulla da dire. A parte la storia del nostro rapporto di amicizia, noi nella casa del Grande Fratello Vip abbiamo fatto molto di più.

Abbiamo fatto spettacoli, messe in scene teatrali, abbiamo creato mille personaggi e giochi di tutti i tipi. E saperlo fare anche con i tempi televisivi durante la diretta e con i tempi televisivi non è da tutti e lui ci riesce.

Ci vuole della capacità e non tutti ce l’hanno. Alex ce l’ha e in tutto ciò che fa come a Tale e Quale Show, entra nel personaggio, poi ci resta anche troppo però non si può assolutamente criticare.