Soleil Sorge è tornata a far parlare di sé per via di un battibecco social avvenuto con Sonia Lorenzini durante una nuova puntata di Casa SDL. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno tirato in ballo un celebre attore di Mare Fuori.

Soleil Sorge ha svelato di essere single e di volersela “godere“: “Ancora un po’ di detox”, ha affermato, poi ha aggiunto: “I miei appuntamenti me li faccio ma non c’è nessuno che mi fa battere il cuore”.

Soleil, successivamente si è rivolta a Sonia, svelando di aver sentito dire di una sua uscita con Giacomo Giorgio, famoso attore di Mare Fuori:

Peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità in questo caso. A me non piace entrare troppo nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi.

Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore, raccontare una storia per divertimento ma non entrare nei dettagli. Magari ad una persona può dare fastidio questa cosa e quindi se ne lavano le mani.