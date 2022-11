Soleil Sorge, intervistata da FanPage, ha svelato chi, secondo lei, è il vero protagonista di questa settima e travagliata edizione del Grande Fratello Vip andata in onda proprio ieri con un nuovo appuntamento in prime time.

Quest’anno vedo molti personaggi alla ricerca di dinamiche, ma non vedo un vero e proprio giocatore, come possono essere stati definiti alcuni l’anno scorso. Ci sono molti personaggi interessanti, storie meravigliose, trovo il cast colorato, da approfondire e conoscere, ma non vedo un vero e proprio protagonista.

Soleil racconta anche cosa ha significato per lei il reality show:

È stato un viaggio dentro me stessa. Stare chiusa tra quelle mura, con così tante montagne russe giornaliere, puntate strazianti, clip infinite, non sapevi mai quando ci sarebbe stato il prossimo confronto dietro l’angolo, mi ha portato dentro di me, mi ha fatto riflettere e conoscermi meglio. E credo che mi abbia fatto anche conoscere al pubblico, in modo diverso e più profondo. E poi è stato divertentissimo.