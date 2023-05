Nelle scorse settimane, Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane avevano annunciato la fine della loro storia d’amore dopo ben nove anni. Un sentimento che, a detta di Simone, si sarebbe trasformato portando così alla fine della relazione.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane: finta rottura per arrivare all’Isola dei Famosi?

La decisione di mettere fine alla loro lunga storia, secondo quanto raccontato da Simone Coccia a Pomeriggio 5, nella puntata del 25 aprile, sarebbe stata presa di comune accordo, sebbene l’uomo avesse garantito di essere rimasti in ottimi rapporti.

Nei giorni scorsi, tuttavia, Stefania Pezzopane a Fanpage aveva dichiarato di sentire quotidianamente Simone Coccia:

Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene.