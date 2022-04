Oggi Simona Ventura compie 57 anni ed è più in forma che mai. Intervistata da FQMagazine, la conduttrice di Ultima Fermata ha commentato gli ascolti “traballanti” dello show. Spazio anche per il suo parere su Alfonso Signorini e Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. E’ un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l’ok e a Mediaset per avermi dato fiducia sperimentando.