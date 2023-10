Simona Ventura commenta la pace con Mara Venier e Barbara d’Urso

Domenica particolarmente intensa quella di Simona Ventura. Dopo la pace con Mara Venier è arrivata anche quella con Barbara d’Urso, sancita da abbracci e foto insieme così come potete vedere nel video in apertura.

Intercettata dai colleghi di SuperGuidaTV, Simona Ventura ha svelato per quale motivo ha deciso di fare pace sia con Mara Venier che con Barbara d’Urso:

Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno.