Ieri pomeriggio il padre di Michele Merlo è stato ospite di Verissimo per raccontare la tragica morte del figlio, scatenando la reazione di Silvia Toffanin che non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere.

Silvia Toffanin piange per Michele Merlo

Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. – racconta Domenico Merlo – I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia.