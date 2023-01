La conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, Antonella Clerici, di recente ha parlato del padrone di casa del GF Vip, Alfonso Signorini e lo ha fatto in una lunga intervista realizzata dal settimanale da lui diretto, Chi. Proprio in questa occasione, ha svelato un retroscena sul modo in cui ha scoperto il doloroso tradimento.

Signorini ed il tradimento subito da Antonella Clerici: cosa c’entra

C’è anche lo zampino di Signorini dietro alla notizia sul tradimento che coinvolse e travolse Antonella Clerici. E’ lei stessa a raccontarlo nell’intervista a Chi Magazine, spiegando:

Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro.

Eddy Martens, l’ex marito di Antonellina e padre della sua unica figlia, Maelle, non ha mai confermato pubblicamente quel tradimento. Tuttavia, dopo la pubblicazione delle foto che lo videro protagonista, al settimanale Vero dichiarò di essere stato incastrato dalla donna con la quale fu paparazzato:

Mi sembra chiaro che quella ragazza ha organizzato tutto e mi ha incastrato chiamando i paparazzi. L’avevo conosciuta due ore prima. È davvero triste che la gente voglia approfittare di chi ha più popolarità per finire sui giornali. A me queste cose non interessano, io ho la testa su qualcos’altro.

Nonostante la sicurezza nelle sue parole, la storia con Antonella Clerici fu destinata a finire. Ed a quanto pare, come emerge dalle parole della conduttrice, quel tradimento ci sarebbe stato realmente.