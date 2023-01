Volodymyr Zelensky sarà ospite di Amadeus nel corso della finalissima del Festival di Sanremo 2023. La presenza (in collegamento) del presidente ucraino ha creato notevoli polemiche ed anche Alfonso Signorini (che sfiderà il Festival con il GF Vip) ha voluto dire la sua in merito.

GF Vip contro Sanremo 2023: Signorini critica la scelta di Amadeus

Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, anche il conduttore del Grande Fratello Vip ha criticato la scelta di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival:

Eppure c’è in tutto questo un retrogusto amaro che non posso fare finta di ignorare. E non è la prima volta che mi capita. Ricordo ancora quando vidi il servizio glamour realizzato dal presidente ucraino con la moglie Olena sulle patinatissime pagine di Vogue. Non volevo credere ai miei occhi. Nel pieno della guerra, sullo sfondo di un tragico palcoscenico di macerie e di morti, quelle immagini erano un vero e proprio pugno nello stomaco.

Secondo Signorini, Sanremo 2023 non sarebbe la sede opportuna per lanciare il messaggio di pace:

Ma a me sembra che canali comunicativi più adatti a Zelensky e alla sua causa non manchino e che li sappia anche sfruttare bene. Di recente è volato alla Casa Bianca e nello studio Ovale ha ringraziato il presidente Biden per gli aiuti ricevuti. Pochi mesi fa ha tenuto un applauditissimo discorso alle Nazioni Unite, che in pochi secondi ha fatto il giro del mondo. Esistono invece dei contesti che, seppur prestigiosi, sono stonati con la realtà della guerra. Esiste anche un rispetto per chi è in prima linea a combattere, un rispetto per chi ci ha rimesso la pelle e per tutte le famiglie che sono state private di un affetto. Un giornale patinato, esattamente come la platea di uno spettacolo di svago e intrattenimento, stridono con tutto questo. E se questo è il prezzo che dobbiamo pagare ai tempi moderni, preferivo i tempi in cui i generali se ne stavano in trincea a combattere a fianco dei loro soldati.

Come ben sapete, Signorini si scontrerà con una serata del Festival perché Mediaset ha deciso di non “spegnere” la sua ammiraglia nel corso della messa in onda di Sanremo: cosa ne pensate delle sue parole?