Alfonso Signorini, nel suo editoriale sull’ultimo numero di Chi Magazine, ha ribadito nuovamente di aver incontrato Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti e l’incredibile gossip che quotidianamente parla dello loro definitiva rottura.

Ultimi giorni di vacanza, ma con la testa siamo già in città. – ha scritto Alfonso – È bello pensare a tutte le cose che ci attendono, alle nuove avventure che ci prepariamo ad affrontare, ma anche alle vecchie abitudini a cui non vogliamo rinunciare e che ritroveremo al nostro arrivo esattamente come le avevamo lasciate. Non so se per voi valga lo stesso, ma con me l’estate è stata generosa.