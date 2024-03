Signorini si espone su Fedez e Chiara Ferragni: “Un minimo di coerenza!”, la frecciatina ai Ferragnez

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, ormai da diverse settimane occupa intere pagine di cronaca rosa. Tutti, o quasi, si sono espressi sulla presunta separazione dei Ferragnez, sollevando ipotesi e teorie bislacche. Tra queste ultime, c’è anche chi ha ipotizzato che sia tutta una messinscena creata ad hoc per oscurare il Pandoro gate.

Signorini e il commento su Fedez e Chiara Ferragni

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello, in risposta ad una lettera di un lettore del settimanale Chi, secondo il quale la crisi tra Fedez e Chiara sarebbe solo un modo per distogliere l’attenzione dalle ultime vicende legali che coinvolgono la Ferragni.

Sull’argomento si era già ampiamente espressa anche l’influencer, nel corso dell’intervista a Che tempo che fa, smentendo le ultime voci che la vedono protagonista e confermando la forte crisi con il marito (non certo l’ultima ma indubbiamente la più grave). Il lettore del settimanale diretto da Signorini, tuttavia, sospetta comunque che possa trattarsi di una mossa di comunicazione per tornare ad empatizzare con i suoi follower dopo la battuta d’arresto delle ultime settimane.

Per Signorini, tuttavia, se così fosse non basterebbe comunque a coprire il grosso caso che coinvolge la Ferragni e del quale indubbiamente si proseguirà a parlare, indipendentemente dalla crisi vera o presunta. Al tempo stesso però si è concentrato su un altro aspetto, lanciando una sorta di frecciatina ad entrambi.

Come sappiamo, l’interesse della cronaca rosa nei confronti dei Ferragnez continua ad essere ampio anche alla luce della loro enorme visibilità, di cui sono stati loro stessi fautori. Nonostante questo, Fedez in particolare, ultimamente è apparso molto stizzito (come nel caso dell’ultima intervista ai microfoni di Pomeriggio 5) invocando al rispetto della privacy. Un atteggiamento definito da Signorini incoerente ed ingiusto, dal momento che fino a prima della crisi, proprio la coppia non si era mai tirata indietro dal mostrare la propria vita privata sui social: