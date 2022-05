Maria Monsè dopo avere (nuovamente) giudicato la storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, ha confidato a Giada Di Miceli anche cosa ne pensa di Jessica Selassiè.

Io stavo nella casa non sapevo di questi video che giravano, me li hanno fatti vedere dopo. Diceva che non aveva da mangiare né per lei né per il cagnolino loro, dovevano cercare di sopravvivere disperatamente, allora perché questi ci sono questi video nei quali dicono che spendono un certo tot, lei che girava con l’autista? Sinceramente ogni volta che andava in nomination usciva fuori una questione diversa.

Ma veramente Maria Monsè non ha ancora capito che quello di Riccanza era solamente un personaggio creato ad hoc per il programma?



Anche Jessica Selassiè lo ha spiegato (più volte):

Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito. Nella mia vita ho avuto solo tre fidanzati che per fortuna dopo la vittoria del reality non si sono fatti vivi. Non sono e non sarò mai una ragazza da una sera e via. Per me il sesso è importante, ma l’uomo deve sapermi conquistare di testa in primis.