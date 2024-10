Shaila sgancia la bomba al GF: cosa hanno fatto Lorenzo e Helena sotto le coperte – VIDEO

Una nuova bomba mediatica scuote la casa del Grande Fratello, con rivelazioni piccanti che coinvolgono Lorenzo, Helena e Shaila. La situazione si è fatta incandescente dopo il ritorno dei due concorrenti dalla loro esperienza al Gran Hermano in Spagna.

Le rivelazioni shock di Shaila al Grande Fratello

Durante una conversazione con le Non è la Rai, Shaila ha fatto emergere dettagli inediti sulla presunta intimità tra Lorenzo ed Helena. “L’ha fatto anche lui, lascia stare, non c’è il bacio ma sotto alle lenzuola io lo so che hanno fatto cose, me l’ha…“, ha dichiarato la ex velina, interrompendosi prima di completare la frase ma lasciando intendere di avere informazioni precise.

La tensione al Grande Fratello dopo il rientro dalla Spagna

Il ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano ha creato non pochi malumori nella casa, specialmente nei confronti di Javier e Helena. L’argentino, in particolare, si è sentito tradito, avendo trascorso diverse notti insieme alla ballerina prima della sua partenza improvvisa per la Spagna.

Il triangolo al Grande Fratello

La situazione si è ulteriormente complicata con queste nuove rivelazioni, che gettano una luce diversa sui rapporti tra i concorrenti. Curiosamente, i diretti interessati – Lorenzo ed Helena – non hanno mai affrontato l’argomento pubblicamente, alimentando ancora di più i dubbi e le supposizioni degli altri inquilini.

La casa del Grande Fratello si trova ora in una situazione di alta tensione, con queste rivelazioni che potrebbero portare a nuovi confronti e sviluppi inaspettati nelle prossime ore.

Le rivelazioni shock di Helena Prestes al Grande Fratello: c’entra Lorenzo

Durante una conversazione notturna con Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, Helena ha lanciato un’accusa pesante nei confronti di Lorenzo. “Anche io so tante cose“, ha esordito la modella, “Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui“.

La rivelazione ha colto di sorpresa la stessa produzione del reality, che ha prontamente censurato l’audio della conversazione. Ma ormai la bomba era stata sganciata.