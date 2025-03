Vincitore Grande Fratello, pronostici: vittoria al femminile? Helena e Zeudi inseguono il titolo

La corsa verso la finalissima del Grande Fratello si fa sempre più accesa. Con Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti ancora in gara, le previsioni degli esperti Sisal tracciano un quadro chiaro su chi ha maggiori probabilità di alzare il trofeo.

Vincitore Grande Fratello: chi sarà? I pronostici

Secondo le quote attuali, la favorita assoluta è Helena Prestes, con una probabilità di vittoria data a 1,70. Alle sue spalle si posiziona Zeudi Di Palma, con una quota di 2,75. L’ipotesi che la vincitrice sia una donna appare quasi certa, con una quotazione schiacciante di 1,01 su Sisal.it, mentre la possibilità di un trionfo maschile è data a 12,00.

La modella brasiliana Helena Prestes sembra avere la vittoria in pugno, ma Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, potrebbe ancora ribaltare il pronostico. Se la sfida per il primo posto sembra circoscritta a loro due, il destino degli altri concorrenti appare più incerto. Lorenzo Spolverato, unico uomo rimasto in gara, ha pochissime probabilità di vittoria: la sua quota è fissata a 12,00, segno che gli esperti lo considerano sfavorito nella corsa al titolo.

Ma chi tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti riuscirà a salvarsi dal televoto e conquistare un posto nell’ultima sfida? Secondo le previsioni Sisal, la Minghetti sembra essere la più svantaggiata, con una quota di 33,00. Difficile, quindi, che possa avere un colpo di scena a suo favore.

L’attesa per la finale

Con le ore che passano e la tensione che cresce, il pubblico è in fibrillazione per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Questa sera, in diretta, si conoscerà il nome del trionfatore del reality più seguito d’Italia. Le scommesse sono aperte, ma un dato sembra ormai certo: la vittoria sarà al femminile.