Caos al Grande Fratello, Helena Prestes fa rivelazioni shock su Lorenzo Spolverato: “Ecco cosa gli danno di nascosto” – VIDEO

La tensione nella casa del Grande Fratello raggiunge livelli altissimi con nuove scottanti rivelazioni che coinvolgono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Al centro della bufera, le dichiarazioni di Helena Prestes su presunti privilegi concessi dalla produzione.

Le rivelazioni shock di Helena Prestes al Grande Fratello: c’entra Lorenzo

Durante una conversazione notturna con Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, Helena ha lanciato un’accusa pesante nei confronti di Lorenzo. “Anche io so tante cose“, ha esordito la modella, “Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui“.

La rivelazione ha colto di sorpresa la stessa produzione del reality, che ha prontamente censurato l’audio della conversazione. Ma ormai la bomba era stata sganciata.

La vendetta nel Grande Fratello

Non solo Helena, anche Javier Martinez sta cercando la sua vendetta personale contro Shaila. Il concorrente ha infatti rivelato che la ballerina avrebbe utilizzato un termine omofobo nei confronti di Lorenzo e avrebbe insultato Maria Vittoria, nascondendosi sotto le coperte per non farsi sentire dalle telecamere.

La mossa di Helena sembra far parte di una precisa strategia di vendetta, iniziata solo da poche ore ma che potrebbe avere conseguenze significative sugli equilibri della Casa. Le sue rivelazioni sui presunti privilegi concessi a Lorenzo dalla produzione hanno già scatenato numerose discussioni tra i concorrenti.

La situazione rimane tesa, con la possibilità che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli su questa vicenda che sta facendo tremare il Grande Fratello.

Stamani alle 5:15… Come come??

In che senso gli danno l’alcol di nascosto da tutti a Lorenzo Poi parte la censura…#grandefratello pic.twitter.com/lQ7RECNsyu — Ines Giochi❤️‍☀️❤️‍ (@InesGiochi) October 29, 2024

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.