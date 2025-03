Colpo di scena nella finale del Grande Fratello: rumor su Shaila, ecco cosa avrebbe intenzione di fare con Lorenzo

Il vero colpo di scena nella finale del Grande Fratello, a quanto pare, potrebbe regalarcelo proprio Shaila Gatta. Lei, eliminata ad un passo dal grande sogno di vincere l’edizione, a quanto pare – per il momento – avrebbe voglia di vuotare il sacco e dire tutto (ma proprio tutto) a Lorenzo Spolverato.

Finale Grande Fratello: Shaila ci regala il vero colpo di scena

Mentre Lorenzo se la piange in confessionale, scrivendo lettere destinate alla ‘sua’ Shaila e citandola più del solito, lei, fuori dalla Casa del Grande Fratello, starebbe meditando nei suoi confronti una vendetta con i fiocchi.

Di cosa si tratta? Le indiscrezioni degli ultimi giorni non lasciano spazio ad altre interpretazioni: Shaila avrebbe deciso di mollare definitivamente Lorenzo. Una decisione presa dopo aver ripreso il contatto con la realtà.

E quale modo migliore, se non quello di farlo proprio in diretta, nel corso della finale del Grande Fratello che lei tanto ambiva?

A quanto pare, la sua uscita proprio non le sarebbe andata giù, e forse ora starà pensando che la colpa sarebbe stata proprio del ragazzo nei confronti del quale, fino a pochi giorni fa, proclamava tutto il suo amore.

E’ ora di fargliela pagare. E per questo, Shaila, avrebbe progettato di lasciarlo in diretta, proprio durante l’ultima puntata del reality in cui lo ha conosciuto. Una sorta di chiusura di un cerchio, proprio lì dove tutto sarebbe iniziato.

A svelarlo ci avrebbe pensato Grazia Sambruna, venuta a conoscenza di una serie di dettagli clamorosi e che ha deciso di condividerli con gli utenti di X:

Allora PER IL MOMENTO sarebbe previsto in finale un blocco in cui Shaila ha un confronto con Lorenzo: avrebbe da dirgli che tra loro è finita, che è stato un ‘amore tössico’ e che lui l’avrebbe manipolata (nonché danneggiata nel gioco a proprio vantaggio). Chissà.

E’ chiaro che Shaila potrebbe cambiare le carte in tavola proprio all’ultimo, ma la finale del Grande Fratello si avvicina, e forse questo (possibile) blocco potrebbe essere la cosa più interessante che vedremo in chiusura di questa infinita e disastrosa edizione del reality di Alfonso Signorini.