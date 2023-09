Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip, nelle passate ore è intervenuto sul suo profilo Instagram con uno scoop sensazionale, che tuttavia ha dell’assurdo. D’Anelli ha svelato ai suoi follower il contenuto di un messaggio ricevuto di recente e che andrebbe a coinvolgere un volto noto del piccolo schermo.

Biagio D’Anelli e la rivelazione shock

Secondo il racconto di Biagio D’Anelli, un suo utente gli avrebbe scritto facendogli una confessione shock e raccontando a sua volta di aver subito violenza da un volto noto della tv. Ecco le parole esatte di D’Anelli (con il video completo in apertura):

Aprendo le richieste di messaggi, mi imbatto in un messaggio, rispondo, ed interagisco con un ragazzo che si è posto in una maniera garbata e quindi abbiamo iniziato ad interagire. Questo ragazzo mi racconta che ha subito violenze non da una persona comune ma da un noto conduttore televisivo che noi tutti conosciamo.

Biagio D’Anelli ha allora spiegato nel medesimo video di non aver inizialmente creduto a questa storia, ma di aver comunque voluto approfondire:

Mi ha raccontato determinati aneddoti e sfaccettature schifosi, ho visto le foto, ho visto anche determinati referti perché è stato da uno psicologo. Questo ragazzo è stato non solo bullizzato, essendo gay, ha subito anche violenza da un presentatore che non ti aspetti, una persona che parla d’amore, che fa il perbene ma non lo è, non lo è…

Ovviamente qui non si parla più di gossip ma, se fosse vero, andrebbe rapidamente a sconfinare nella cronaca. Al contrario, se tutto fosse una montatura, nonostante non sia stato fatto alcun nome, sarebbe di una tristezza inaudita, soprattutto se raccontato allo scopo di attirare su di sé l’attenzione. Il consiglio, dunque, è quello di prendere con le pinze il racconto di Biagio D’Anelli, in attesa, eventualmente, di ulteriori dettagli.