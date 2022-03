Biagio D’Anelli dopo la rottura con Miriana torna dalla sua ex fidanzata? “Non si sono mai lasciati…”

Biagio D’Anelli dopo la rottura con Miriana Trevisan torna dalla sua ex fidanzata in Germania? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, proprio in queste ore, sta facendo discutere il web dopo aver postato una storia su Instagram.

Biagio D’Anelli dopo la rottura con Miriana torna dalla sua ex fidanzata?

Con una serie di emoji che raffigurano un aereo, la bandiera della Germania, il fuoco e le dita incrociate, Biagio D’Anelli ha fatto intendere di essere in viaggio per avere un faccia a faccia con la sua ex (?) compagna.

Secondo il popolo del social, Biagio non avrebbe mai lasciato la sua fidanzata.

Ecco cosa si legge su Twitter:

Parlavano tanto del teatrino di Alex, Soleil e Delia ma quello tra Miriana, Biagio e la ragazza di lui nemmeno scherza! La Trevisan sapeva benissimo che D’Anelli fosse fidanzato eppure sotto le coperte ci si metteva ogni notte. Questo per farvi capire che erano d’accordo!

Voi cosa ne pensate?

Non ho mai creduto alla storia di biagio e miriana e non mi sono sbagliato, parlavano del triangolo Alex,Delia e Soleil ma loro non sono da meno🎪🎪🎪🤡 #gfvip #solearmy https://t.co/apuPlj3WBd — W.W92🌞 (@BostonNic92) March 20, 2022

Ma non date le colpe solo a Biagio, anche Miriana ci ha marciato bene in questa pseudo storia così poco spontanea.#gfvip — Giardino di Minerva (@Minerva_net) March 20, 2022