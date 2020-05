Lo scherzo ai danni di Natalia Paragoni organizzato dal suo fidanzato Andrea Zelletta con la complicità de Le Iene, ha generato più di una polemica. La coppia, che sta insieme da circa un anno, ha voluto finalmente commentare. Entrambi hanno preso parola, spiegando cosa è accaduto dopo la terribile burla che ha visibilmente “agitato” il mondo social.

Scherzo Le Iene: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta rompono il silenzio

Eccoci qui intatti tutti e due. Tu finché non fai nulla sei intatto. Comunque è stato abbastanza traumatico, io piangevo adesso nel rivedermi, mi ricordavo le sensazioni, le emozioni vissute in quel momento e vi assicuro che non sono state semplici da trattenere. Potevo fare di peggio. La prossima volta tocca a me.

Dopo le parole di Natalia è intervenuto anche Andrea:

Crudele me. Però la cosa importante che si è visto e non si è visto è che quando lei è andata in camera mi ha rotto la consolle comunque la prova del nove Natalia l’ha superata alla grande e quindi possiamo confermare che mi ama davvero.

Proprio ieri, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avevano pubblicato uno scatto su Instagram scrivendo “We are love”, facendo scatenare le critiche dei follower. “Scappa! Altro che ti ama!”, “Aspetto il tuo post contro la violenza sulle donne l’8 marzo. Baci!”, “Non immagino neanche il dolore che si può provare, ma sei stata aggressiva. Brutto vedere tirate di capelli e cose varie sia verso l’uomo che nei confronti della donna”, “Troppa violenza, non mi sei piaciuta per nulla”, “Beh, che dire, dopo averlo massacrato di botte, un bel post per scusarmi… ma tu non stai bene!”.