La scelta di Nicole Santinelli di Uomini e Donne: ecco chi è il fortunato

Dopo Luca Daffrè anche Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. Come ben sapete, la stagione di Uomini e Donne si conclude anticipatamente e, proprio per questo motivo, i due tronisti all’attivo hanno registrato le loro decisioni finali.

Ieri è toccato a Luca Daffrè ed oggi pomeriggio è stata registrata anche la scelta di Nicole. La tronista, come riportano le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di uscire fuori dal programma con Carlo:

Andrea è entrato per primo ed è rimasto impassibile come se sperasse che non lo scegliesse e quando Nicole ha detto che non era la scelta (e dopo la sua uscita), Gianni ha detto che non sembrava ci fosse rimasto male ma sembrava quasi felice.

Vengono mostrate le ultime esterne di entrambi. Roberta ha detto che non se lo aspettava, però dall’ultima registrazione ha detto che ha capito che Nicole è una donna dalle mille sfaccettature e che si sarebbe aspettata anche che non avrebbe scelto Andrea.

Dopo le registrazioni della scorsa settimana Carlo va a trovare Nicole, parlano, lui le fa ascoltare la canzone di Arisa ” Meraviglioso amore mio ” e si baciano.

Nicole, successivamente, ha fatto un’esterna con Andrea e una con Carlo.

In quella con Andrea vanno a casa di lui, gli fa vedere alcune foto da piccolo, chiamano la sorella di Andrea e poi c’è un bacio sfuggente. Con Carlo, invece, avviene al centro studio l’esterna, Carlo legge una lettera, poi appare, Nicole, si apre con degli episodi sulla sua vita e c’è anche in quel caso un bacio molto sfuggente.

Dopo di che entrano in studio ed entrambi non si aspettavano che ci fosse la scelta infatti erano vestiti molto normalmente.