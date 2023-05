La scelta di Luca Daffrè di Uomini e Donne: ecco chi è la fortunata

Luca Daffrè ha fatto la sua scelta. Come ben sapete, la stagione di Uomini e Donne si conclude anticipatamente e, proprio per questo motivo, i due tronisti all’attivo stanno registrando le loro decisioni finali.

Quest’oggi è toccato a Luca Daffrè. Il tronista, come riportano le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni, ha fatto la sua scelta facendo il nome di Alessandra.

Alessandra è stata l’unica a scendere. Si è vista la loro esterna. Carmen e Alice non sono scese, lui andrà da loro in camerino per spiegare che non sono le scelte e che ha preferito uscire dal programma con Alessandra.

Scelta comunque con sedie rosse, Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali. Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa.