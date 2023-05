E’ andata in onda oggi la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne: nel corso della puntata del 10 maggio il tronista ha scelto Alessandra Somensi, la sola ragazza con la quale ha deciso di lasciare il programma di Canale 5.

La scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne è Alessandra Somensi

Luca Daffrè ha stupito con le modalità legate alla sua scelta dal momento che non è avvenuta come di consueto tra due corteggiatrici. Dopo la messa in onda dell’ultima esterna e prima dell’ingresso della corteggiatrice prescelta, Daffrè ha commentato:

Io ho capito dopo l’esterna che sarebbe stata la scelta. Inizialmente dovevo fare l’esterna con tutte e tre le ragazze, poi faccio questa prima esterna e, per com’è andata, capisco che non ho bisogno di altro. Quindi dico: “ok, Alessandra è la mia scelta“, non avrebbe avuto senso andare avanti e vedere altre persone.

E dopo la dichiarazione d’amore da parte del tronista, Alessandra ha replicato con un lungo bacio, confermando il “sì”. Poco dopo la coppia ha raggiunto il camerino del programma. Luca ha spiegato quando ha capito di provare per lei un interesse:

La prima esterna, quando sei arrivata con il caschetto biondo… hai detto ‘faccio surf’ e lì mi hai conquistato.

Nonostante il poco tempo per conoscersi, il giovane si è detto pronto a vivere questa scommessa d’amore:

Io sentivo che dovevo farlo, perché avevo troppa voglia di conoscerti fuori. Sentivo che qua dentro non riuscivo più ad arrivare a te al 100%. Dentro hai un mondo talmente grande che qui sono riuscito a conoscerne solo una minima parte.

Alessandra, da parte sua, ha spiegato di sentire il batticuore ed ha ribadito che lei fosse la sola corteggiatrice realmente adatta a Luca.

Dopo la messa in onda della scelta, infine, il profilo social di Uomini e Donne ha pubblicato il primo selfie di coppia: