Scambio di concorrenti del Grande Fratello tra Italia e Albania: “Ecco chi vi mando”, parla Signorini

Lo avevamo detto qualche giorno fa: il Grande Fratello si trasferisce in Albania. Non tutto però. Se, infatti, finora si era parlato solo di una ospitata in terra albanese di Signorini e delle sue due opinioniste, adesso possiamo confermarvi anche uno scambio tra concorrenti, come avvenuto in passato con la versione spagnola.

Scambio di concorrenti del Grande Fratello tra Italia e Albania

Il Big Brother Albania prenderà il via proprio questa sera e vedrà super ospiti il conduttore del nostro Grande Fratello, Alfonso Signorini, insieme a Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Tuttavia, il conduttore della versione albanese del reality, Ledion Lico, ha annunciato nelle passate ore che ci sarà uno scambio di concorrenti, durante il quale un loro inquilino verrà in Italia e viceversa.

dice che ci sarà un exchange durante questa edizione in cui un concorrente del bbvipal andrà al gf e viceversa (la nostra casa verrà infestata da quei lerci) https://t.co/10uU8vldms pic.twitter.com/Wj6l0zV8Hj — sɪɴᴅɪ (@istyp1ng) December 20, 2024

Ad esprimersi è stato proprio Signorini, che in un video ha svelato chi manderà tra i concorrenti italiani: Jessica Morlacchi. Ecco le parole di Alfonso:

Allora, vi rispondo così: dato che vi voglio bene, perché mi state molto simpatici e siamo quasi parenti, io vi mando Jessica che è number one.

Quindi Jessica andrà in Albania con il

Traghetto,signorini dacci uno scambio

All’altezza e riporta indietro Heidi Baci Grazie #GrandeFratello pic.twitter.com/6cQmucdi4Z — FATOS (@fatos29_) December 20, 2024

Come la prenderà l’ex dei Gazosa?