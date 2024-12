Il Grande Fratello si trasferisce in Albania per una sera: Signorini, Cesara e Beatrice superospiti, ecco quando

Ospiti speciali del Big Brother Albania, Signorini, Luzzi e Buonamici portano il reality più amato in Italia oltre confine.

Sabato 21 dicembre, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi saranno ospiti speciali in Albania per partecipare a una serata dedicata al Grande Fratello, in vista dell’inizio della nuova edizione del Big Brother Albania. L’evento vedrà la partecipazione del conduttore locale Ledion Lico e delle opinioniste Arbër Hajdari e Neda Balluku, e promette una serata all’insegna dell’intrattenimento e del confronto culturale.

Il Grande Fratello arriva in Albania: protagonisti italiani alla ribalta

Per Beatrice Luzzi, questa trasferta ha un sapore particolare, come ricordato anche dai colleghi di Biccy.it. L’attrice, infatti, aveva già visitato l’Albania lo scorso aprile per una sorpresa a Heidi Baci, concorrente albanese del Grande Fratello. Durante quella visita, Luzzi aveva sottolineato il calore dell’accoglienza ricevuta:

Qui in Albania mi avete riservato un’accoglienza stupenda. […] Avete una capitale meravigliosa, delle piazze bellissime, un mosaico sovietico pazzesco. Tornerò di sicuro anche in futuro.

Parlando del format italiano del reality, Luzzi aveva ammesso di aver trovato l’edizione albanese più vivace e coinvolgente. “Qui forse mi sarei divertita di più” aveva dichiarato scherzando.

Durante la sua precedente esperienza al Grande Fratello, inoltre, Beatrice aveva confessato di ambire al ruolo di opinionista nel programma:

Lo farei, mi piacerebbe tanto. Devo dire però che nessuno al momento mi ha fatto la proposta, non ho ricevuto offerte.

Chissà se proprio quella sua ospitata diede poi a Signorini il “la” per poter avanzare la fatidica proposta, poi accettata.