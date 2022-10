Sara Manfuso torna sui social dopo il battibecco avuto ieri in studio durante la sesta puntata del GF Vip con il padrone di casa Alfonso Signorini, al termine del quale è stata cacciata dallo studio. E lo fa con un passo indietro rispetto alle motivazioni che l’avrebbero portata ad abbandonare volontariamente il reality. Se ieri sera diceva di averlo fatto perché “Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio imbarazzo” – in riferimento alla faccenda che coinvolge Giovanni Ciacci – ora dice invece che la motivazione non sarebbe quella.

Sara Manfuso torna sui social e commenta la decisione di lasciare il GF Vip

Con un post social Sara Manfuso torna a parlare di quanto accaduto ieri sera nel tentativo piuttosto confuso di giustificare le ragioni del suo abbandono e la reazione avuta rispetto alla triste parentesi con Ciacci:

Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7.

Quindi ha voluto ricordare una fase particolarmente dolorosa della sua vita:

Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere.

Dunque, per quale ragione sarebbe uscita esattamente, se non per Ciacci? E’ sempre lei a spiegarlo:

Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…

La sua nuova giustificazione, arrivata dopo la notizia dell’intenzione di Ciacci di querelarla, ha convinto poco gli utenti social che hanno commentato in maniera particolarmente dura accusandola di essere stata falsa.