Sara Manfuso denunciata dopo la “cacciata” dal Grande Fratello Vip: ecco da chi e per quale motivo

Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha sollevato pesanti accuse nei confronti di Giovanni Ciacci, reo di averle toccato il fondoschiena con tanto di battuta “facciamo una violenza sessuale?”.

Signorini caccia Sara Manfuso fuori dallo studio del Grande Fratello Vip

Interpellata da Signorini, l’ex concorrente ha svelato il motivo del suo abbandono, quasi in lacrime: “Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio imbarazzo”.

Con queste parole Sara Manfuso ha giustificato l’uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista ha rivolto delle chiare accuse a Giovanni Ciacci, alla produzione e anche al conduttore Alfonso Signorini per un episodio avvenuto proprio nell’abitazione di Cinecittà:

Giovanni mi ha palpata e poi ha detto simuliamo una violenza sessuale. Io ho riso, ma perché ero in imbarazzo e provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamata in confessionale e nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione.

Giovanni Ciacci ha respinto subito le accuse e ha smentito la versione dei fatti di Sara, ma anche Alfonso Signorini non ha apprezzato:

Con la stessa franchezza con cui mi hai guardato negli occhi ti dico che se uno mi tocca e non mi va io non sorrido e gli tiro uno schiaffone. Ti dico che avresti potuto trovare una ragione più plausibile per lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Ciacci denuncia la Manfuso?

A quanto pare, secondo ciò che sostiene pipol tv, pare che Ciacci voglia denunciare la Manfuso: