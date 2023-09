Stefano De Martino durante la sua storia d’amore con Belen Rodriguez ha avuto l’estrema gioia di diventare padre molto giovane del piccolo Santiago, nato il 9 aprile 2013 ed oggi ha 10 anni ed è il fratello maggiore di Luna Marì.

Santiago e Luna Marì: il loro rapporto con Stefano De Martino

In numerose occasioni ci è capitato di udire l’ormai comune espressione “si somigliano come due gocce d’acqua”. Quest’affermazione si adatta perfettamente a Stefano e Santiago De Martino che si assomigliano in modo impressionante.

De Martino, parlando in TV del figlio, ha affermato:

Sono diventato padre quando avevo 23 anni, ho fatto Santiago con la giusta dose d’incoscienza. Ed è stata la cosa migliore che abbia fatto. Io ci metto tutto l’amore del mondo. Ma non so che padre sono, dovremmo chiederlo a lui quando avrà 18 anni.

Stefano è molto legato anche a Luna Marì, la figlia che Belen ha fatto con Antonino Spinalbese nata il 12 luglio del 2021.

Intervistato tra le pagine di Oggi, De Martino parlando della piccola ha affermato:

Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci.