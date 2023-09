Stefano De Martino, ospite a Belve con Francesca Fagnani, svela per quale motivo è finito il suo matrimonio con Belen Rodriguez smentendo le indiscrezioni che gli attribuivano un tradimento nei confronti della showgirl argentina.

“Tradimento a Belen?”, Stefano De Martino svela perché è finito il suo matrimonio

Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane.

Stefano De Martino ha parlato della carriera strizzando l’occhio a Sanremo:

Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto. Il Festival? È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco.

Poi il racconto dell’infanzia trascorsa a Torre Annunziata:

Vivevo in un quartiere ruspante, nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita, il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio.

