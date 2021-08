E’ bastata una copertina dell’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, postata da Alessandro Cattelan su Instagram, per innescare uno stimolante botta e risposta con Sandra Milo, anche lei in una piccola sezione della cover del noto settimanale. “Faccio un musical e sogno il GF”, avrebbe detto Sandrocchia, come si legge sulla copertina – poi smentita dalla stessa – occupata quasi interamente da Cattelan e dal suo approdo in Rai.

Sandra Milo smentisce il Grande Fratello Vip su Instagram

Alessandro Cattelan è pronto per lo show Rai, “Da Grande”, mentre Sandra Milo smentisce il Grande Fratello Vip. Questo il succo della cover di Tv, Sorrisi e Canzoni. Ma andiamo per ordine. Cattelan ha postato la copertina del settimanale commentando:

Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva (con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di #DaGrande su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia. […] Grazie Tv Sorrisi e Canzoni!!Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo.

Il riferimento è proprio a quanto si legge in copertina sotto il nome di Sandra Milo la quale a quanto pare non starebbe affatto sognando il reality di Signorini. Ecco infatti che arriva puntuale la replica di Sandrocchia:

La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me. Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all’orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo. Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la Sua nuova avventura sulla rete ammiraglia della RAI anche se – me lo lasci dire – X factor non sarà più lo stesso senza di Lei.

Immancabile la gentile controreplica di Alessandro:

Cara Sandra Milo, grazie per questi auguri e queste bellissime parole! Non posso che ricambiare con tantissimo affetto. In bocca al lupo per questo nuovo progetto.

Niente GF Vip, dunque, per la Milo che a quanto pare la vedremo in qualcosa di nuovo e forse più vicino ala sua personalità.