Raz Degan definisce “fake news” il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando di “spazzatura” e spuntando contro i reality show che, in qualche modo, gli hanno regalato un po’ di gloria nel 2017 durante l’Isola dei Famosi.

Oggi il buon Davide Maggio svela il vero motivo del rifiuto di Raz Degan e, come volevasi dimostrare, si parla di una richiesta che la produzione avrebbe serenamente rispedito al mittente:

E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine.

La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie.