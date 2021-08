Raz Degan smentisce, fin troppo duramente, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 16 settembre con la sua sesta edizione che andrà in onda su Canale 5.

Raz Degan smentisce il Grande Fratello Vip

Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti.

Raz Degan avrebbe potuto semplicemente smentire e basta. Ed invece ha preferito utilizzare termini molto duri dopo aver preso parte ad un reality show come l’Isola dei Famosi che ha pure vinto: per quale motivo lo ha fatto?

Non apprezzo moltissimo coloro che partecipano ad alcuni programmi di questo tipo e poi li “rinnegano” come la peste.

Il mondo dello spettacolo dovrebbe essere un dare e avere cercando di evitare di sputare sul piatto dove si è precedentemente mangiato.

Raz non sarà al GF Vip, amen. Ce ne faremo tutti una ragione.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Moreno Donadoni (rapper, ex di Amici e Isola dei Famosi 2017)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)