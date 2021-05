Sorpresa “amara” oggi per Samantha De Grenet, intervenuta nel corso della trasmissione Domenica Live nel ruolo di opinionista. Nel talk di cui ha preso parte si è parlato dei vip infuriati con i paparazzi, salvo poi dedicare una piccola parentesi alle parole dell’ex gieffina su Stefania Orlando.

Samantha De Grenet nega l’attacco a Stefania Orlando: parla la direttrice di Mio

La scorsa settimana sempre dal salotto domenicale di Barbara d’Urso, Samantha De Grenet aveva smentito di aver detto, riferendosi a Stefania Orlando “non so chi sia”, durante una intervista al settimanale Mio:

Non l’ho detto, onestamente non l’ho detto. Io so chi è Stefania Orlando e la reputo una ragazza, una donna intelligente e in gamba ma soprattutto siamo sempre state due donne che anche dentro la Casa del GF Vip quello che dovevamo dirci ce lo siamo dette.

Proprio la direttrice della rivista però ha voluto dire la sua, replicando alle accuse della De Grenet, come emerso nel corso della puntata odierna di Domenica Live:

Ho riflettuto a lungo se replicare o meno a queste parole pronunciare in diretta nazionale nel corso di una delle trasmissioni più seguite in tv. Conosco le regole del gioco. Quando però il gioco lede la credibilità e la professionalità mia e di chi lavora con me, allora non mi diverto più. Samantha al nostro giornale ha dichiarato: “Le amicizie vere sono quelle che durano negli anni e che superano anche dei piccoli terremoti. Avoglia a camminare ancora, non so neanche chi sia Stefania Orlando. Nel senso…”. Io quell’intervista non solo l’ho letta ma l’ho anche ascoltata, avendola noi ovviamente registrata. Ed è esattamente questo che abbiamo ribadito a De Grenet quando ci ha chiamati prima di andare ospite a Domenica Live: noi avevamo la registrazione. E’ per questo che mi sono molto meravigliata quando l’ho sentita rispondere a Barbara “Assolutamente no, non l’ho detto”. Ovviamente le abbiamo fatto avere l’audio della registrazione. Ma visto che da parte sua non c’è stata nessuna precisazione pubblica abbiamo deciso di difenderci da soli.

Ma come si è giustificata Samantha De Grenet? La showgirl dallo studio di Barbara d’Urso ha spiegato che dopo aver visto il caos scatenato dalle sue parole dopo l’intervista, oltre a contattare Stefania Orlando avrebbe mandato un messaggio alla giornalista: