Samantha De Grenet gelosa di Stefania Orlando? Giammai! Lo ha ribadito la stessa ex gieffina in una delle sue ultime interviste rilasciate al settimanale Mio al quale ha anche aggiunto di non voler parlare più del GF Vip, essendo ormai un capitolo chiuso.

Samantha De Grenet interviene dopo le sue parole su Stefania Orlando

Nel corso della medesima intervista ha però anche aggiunto di non essere mai stata gelosa delle sue amicizie anche nella vita reale e riferendosi a Stefania Orlando, la De Grenet si è lasciata scappare una stoccata niente male:

E poi non so chi sia Stefania Orlando.

Quest’ultima frase, in particolare, ha sollevato non poche polemiche da parte dei fan della Queen del GF Vip, che hanno accusato Samantha De Grenet di “rosicare”. La notizia, ovviamente, è rimbalzata tra i vari blog che si occupano di gossip anche per via di un hashtag inevitabilmente balzato tra le tendenze di Twitter ma la De Grenet non l’avrebbe presa affatto bene al punto da sbottare.

Ovviamente la critica è giunta all’indirizzo sbagliato dal momento che l’ex Vippona se l’è presa con noi blogger, accusandoci indirettamente (ma poi mica tanto) di alimentare odio. E pubblicando tra le sue Instagram Stories lo screen di un articolo delle colleghe Isa e Chia, ha sbottato:

Ma perché devono per forza scrivere delle caz*ate?!?! Perché devono alimentare odio tra le persone o i fans? Perchè devono mettere contro due donne che fortunatamente hanno altro a cui pensare? Posso dire: che pa**e!

Forse avrebbe dovuto pubblicare lo screen della sua intervista diventato virale nelle ultime ore sui social e magari giustificare le sue parole che, probabilmente dette in tono ironico, sono state facilmente fraintendibili.