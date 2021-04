Samantha De Grenet si è raccontata oggi a Domenica Live nel corso di una lunga intervista insieme alla sorella Ilaria. Dopo non essersi parlate per 7 mesi, le due sorelle sono tornate ad essere unite anche più di prima. Nel programma domenicale di Canale 5 l’ex Vippona ha avuto modo di fare chiarezza sulle recenti polemiche che hanno indirettamente coinvolto anche Stefania Orlando.

“Non c’entra niente, ma tu hai appena detto ‘non so chi sia Stefania Orlando’?”, ha domandato Barbara d’Urso alla sua ospite Samantha De Grenet, dandole così la possibilità di fare chiarezza direttamente attraverso il mezzo televisivo. La showgirl ha allora replicato:

Ed in merito all’intervista rilasciata al settimanale Mio ha spiegato:

E’ uscita l’intervista sul giornale, è stato fatto un richiamo in copertina. Non l’ho detto, onestamente non l’ho detto perché quando mi è stato chiesto il mio rapporto con Stefania ed altri concorrenti del Grande Fratello ho detto il GF per me è finito. Le persone che vogliono giudicare e criticare gli altri concorrenti del Grande Fratello lo facessero da soli, non hanno bisogno di me. Io so chi è Stefania Orlando, la reputo una donna intelligente e in gamba. Quello che dovevamo dirci ce lo siamo dette, fuori dalla Casa ci siamo promesse che andremo a mangiarci a Fregene il pesce insieme ai rispettivi compagni.