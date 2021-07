Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati. Sono settimane che si rincorrono notizie ed indiscrezioni, compresa una “paparazzata” di lui in discoteca pizzicato in teneri atteggiamenti con un’altra ragazza (pare sia una amica di vecchia data).

Sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. – inizia in questo modo lo sfogo di Samantha – Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura.

Sono una ragazza normale con una vita normale. Non avrei MAI pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte.

Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci e attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo.