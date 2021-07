Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Samantha Curcio è stato paparazzato con un’altra ragazza facendo ipotizzare un tradimento ai danni dell’attuale compagna.

Alessio Ceniccola ha tradito Samantha Curcio?

Ieri sera Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione dove compare Alessio in atteggiamenti particolarmente intimi con una ragazza che non è la sua dolce metà.

Secondo l’esperta di gossip, Alessio e Samantha potrebbero anche essersi messi d’accordo per organizzare uno “scoop”. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta duramente così come potete ascoltare nel video in apertura:

La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica che è fidanzata. Io ieri l’ho chiamata subito perché dal mio punto di vista è normale no, non sono foto carine, sono foto che lasciano intendere ma io so che lei è una sua amica.

Nonostante la precisa smentita, Samantha e Alessio hanno smesso di seguirsi su Instagram e lei ha confermato la crisi:

Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali.

L’ex tronista di Uomini e Donne, quindi, ha chiesto rispetto per il loro momento di crisi.

Le parole di Samantha ti aspettano in apertura del nostro articolo con il suo video sfogo.