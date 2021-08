Samanta Togni nel 2020 ha deciso di lasciare Ballando con le stelle, lasciando il pubblico sotto choc per l’improvvisa volontà di andare via dal programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Samanta Togni e Milly Carlucci non si sentono più dopo Ballando

Intervistata recentemente tra le pagine di DiPiù, Samanta Togni ha svelato di non sentire più Milly Carlucci nonostante la stima che nutre nei suoi confronti:

Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa.