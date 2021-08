Milly Carlucci e l’intera squadra di Ballando con le Stelle è al lavoro ormai da settimane a caccia del nuovo cast per la prossima edizione del talent ballerino di Rai1. Dopo la recente defezione di Raimondo Todaro – ballerino professionista – arriva la notizia di un nuovo nome pronto ad entrare a far parte del programma.

Ballando con le Stelle 2021, Mietta nel cast?

E’ TvBlog a svelare il possibile nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Si tratta di una cantante ed attrice molto celebre ed amata, Mietta, ex concorrente de Il Cantante Mascherato.

Dopo essere stata protagonista per lunghi anni della scena musicale italiana, Mietta si appresta ora a partecipare ad un nuovo talent show.

A proposito di sue vecchie partecipazioni televisive, in passato la cantante ha preso parte anche a Music Farm e come giudice in Star academy e All together now. Come concorrente ha partecipato anche a Tale e Quale Show. Adesso è pronta a cimentarsi anche nel ballo?