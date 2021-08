Sta diventando un botta e risposta bello croccantino quello tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro. Lui lascia Ballando con le stelle e lei replica “delusa” per non averlo saputo mentre si guardavano negli occhi.

Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: la frecciatina inattesa

Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare il programma. Stamattina con un po’ di delusione ho invece visto il suo post. (…) Non posso che augurargli tutto il bene del mondo.

Queste le parole di Milly Carlucci attraverso i suoi account social ufficiali.

Pronta la replica di Raimondo Todaro che ha specificato di non potere incontrare la conduttrice di Ballando con le stelle per via del Covid:

Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena sarà guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo, le voci che circolano, non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore.

A quando il prossimo round?