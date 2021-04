Prosegue il botta e risposta social tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi intenti a giocare una partita di tennis in “remoto”. Dopo l’ultima punzecchiatura dell’influencer, il leader della Lega ha nuovamente replicato.

Caro Tommy, io rispetto le battaglie di tutti e non mi permetto di insultare nessuno, men che meno chi non conosco, come te. Ognuno può amare chi vuole, vivere con chi vuole, far l’amore e ballare con chi vuole, per fortuna. Chi discrimina o aggredisce in base al colore della pelle o alle scelte affettive, sessuali e di vita è un cretino, sempre. Anche chi insulta il prossimo in base al partito che vota o alla petizione che firma è un cretino. Pronto a offrirti un caffè quando vuoi, in serenità, per parlare di coprifuoco, di Zan, di giovani e futuro.