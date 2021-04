Tommaso Zorzi e Matteo Salvini hanno battibeccato su Instagram aprendo le porte ad uno scontro social senza precedenti. A distanza di una settimana dal Costanzo Show (dove entrambi erano ospiti), hanno preferito un botta e risposta su Instagram invece che faccia a faccia.

Tommaso Zorzi ha pubblicato una storia su Instagram dove ha preso ad esempio le firme della petizione (“di merd*”) #nocoprifuoco, che ha lanciato la Lega, contrapponendola al numero di visualizzazioni delle storie del suo account: “Fanno 100mila visualizzazioni in 20 minuti”.

Una provocazione che Salvini non si è fatto scivolare:

Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di Italiani, meno fortunati di lui.

Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di merd*”… a confronto delle sue importantissime storie Instagram.

Pronta la replica di Zorzi:

Rispondo a Matteo Salvini che ancora una volta finge di non capire. Caro Matthew, la tua battaglia con Lega per l’abolizione del coprifuoco viene descritta come una grande vittoria perché ha raccolto 100mila firme. E bravi voi. Invece noi per le oltre 500mila firme per il DDL Zan cosa dovremmo fare? Ballare T’Appartengo sui tacchi mentre prepariamo dei cupcake a forma di cazz*? Chiedo per un amico. Grazie.