Salvatore Angelucci non cerca la figlia Ginevra? Karina Cascella “gela” la fan invadente

Karina Cascella dopo essersi lasciata con Salvatore Angelucci ha mantenuto con il padre di sua figlia Ginevra un ottimo rapporto di rispetto e fiducia.

Ecco perché, di fronte ad una domanda social che puntava il dito contro il suo ex, la opinionista TV è intervenuta facendo delle precisazioni. Nel box delle domande, una fan ha chiesto: “Perché Salvatore non cerca più sua figlia? Il lavoro non è una scusa accettabile… che delusione!”.

Pronto il chiarimento di Karina Cascella:

Scusa? Salva sente Ginni più volte al giorno tutti i giorni. E’ via ormai per lavoro da un mese e mezzo, prende un aereo ogni due giorni e da qualsiasi posto del mondo in cui si trovi, sente la piccola. E faranno una settimana di vacanza loro tre con i cagnolini a fine agosto. Magari se chiedeste le cose prima di scrivere messaggi così forti, sarebbe meglio. Grazie.

Molte persone dimenticano del tutto che la vita non è solamente ciò che vedono sui social. Oggi, invece, se non sei online quasi non “esisti” ma è un concetto assolutamente distorto ed errato.

Come potete vedere, Salvatore Angelucci non condivide online molti momenti con la figlia Ginevra ma è un padre amorevole e presente: cosa non vi torna?