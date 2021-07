Sabrina Ghio è tornata nuovamente a parlare dopo l’operazione alla quale si è sottoposta alcune settimane fa che aveva preoccupato tutti gli estimatori. Ecco, a seguire, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, poi però non dormo, alle 4 di notte, alle 5 mi giro e mi rigiro nel letto.

I risultati sono arrivati un paio di giorni fa… io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa… perché, in realtà, quando mi ha chiamato il dottore, sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole.

La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto.