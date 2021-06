Sabrina Ghio ricoverata in ospedale per una operazione: “Ho paura!”

L’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha confidato ai suoi follower di essere ricoverata in ospedale per via di una operazione: “Ho paura!”, ha aggiunto tramite il suo lungo sfogo su Instagram.

Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’. Non sono solita parlare della mia vita privata. Come vi ho sempre detto, cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori.

Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…