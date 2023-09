Cosa pensa Sabrina Ferilli del modo in cui Belen Rodriguez è stata trattata ieri da Alessandro Cattelan? “Belen colpita e affondata!”: apre così un pezzo di Dagospia in merito all’intervento in diretta di Alessandro Cattelan, ieri in seconda serata su Rai2. Il conduttore ha approfittato dello spazio in diretta tv per vendicarsi della showgirl argentina.

Sabrina Ferilli, il commento sul monologo di Cattelan su Belen

Il motivo del monologo di Cattelan ha a che fare con la mancata ospitata di Belen, ufficialmente per motivi di salute. “E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguriamo di rimettersi”, dice il conduttore, senza crederci in realtà neanche un po’.

Oltre all’imitazione dell’argentina e della sua telefonata in cui le avrebbe inizialmente detto “Non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti, ci facciamo quattro risate”, Cattelan ha ironizzato anche su una Stories della Rodriguez:

Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Sarà il suo medico di base. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol eravamo nel posto giusto dove venire. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore.

Belen Rodriguez, salta l’ospitata da Cattelan e lui svela tutto: ecco cosa c’è dietro, stoccate in diretta – VIDEO https://t.co/z7cHCmKHiD — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 27, 2023

Ma cosa pensa di tutto ciò Sabrina Ferilli? L’attrice ha condiviso nelle sue Instagram Stories l’articolo di Dagospia commentando: “Che signore!”. Il riferimento è chiaramente – e in modo amaramente ironico – al conduttore di Rai2.