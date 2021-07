Rudy Zerbi svela in che rapporti è con Sangiovanni e se tornerà ad Amici

Rudy Zerbi intervistato tra le pagine dell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni parla del suo futuro ad Amici di Maria e svela se è rimasto in contatto, o meno, con Sangiovanni.

Il professore di Amici esordisce parlando del successo di “Malibu”, ultimo singolo di Sangiovanni con protagonista Giulia Stabile nel video ufficiale (che si è occupata pure della coreografia):

Con Sangiovanni siamo sempre in contatto. Ma proprio pensando a lui, che ha 18 anni, c’è un’altra cosa particolare di questa estate musicale: ci sono tantissimi artisti che non hanno neanche 20 anni.

“Malibu” unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti la cantano tutti.

E per quanto riguarda la possibilità di rivederlo ad Amici, Rudy Zerbi è particolarmente chiaro:

Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso, potrei dire, che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto cosí bello, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non funzionano.

L’ex discografico parla anche del “Perla Blu”, il mitico locale divenuto una gag nel corso del serale:

È un gioco che facevo durante l’ultima edizione di Amici. Mi sono immaginato un vecchio locale, un dancing come quelli che una volta avevano certi nomi, dove si ballava e si cantava, si faceva la pizza e pure la grigliata.

È un mio sogno e non è detto che un giorno non compaia da qualche parte. Io ho iniziato da ragazzo facendo il dj al Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure, la passione per la musica parte da lì. Quello era il “Perla Blu” degli Anni 70-80-90.