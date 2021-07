Sangiovanni ha appena pubblicato il video di Malibu dove compare anche la fidanzata Giulia Stabile che ha realizzato la coreografia della clip ufficiale del brano.

Sangiovanni, Malibu senza autotune: ecco la sua voce

In queste ore di Sangiovanni si è lungamente parlato anche per via di un video che gira su TikTok dove il ragazzo canta a cappella e la sua intonazione è perfetta.

Ed infatti, come ben ricorderete, il buon Giovanni è stato criticato ad Amici 20 proprio per via dell’intonazione a volte un po’ carente.

Questa clip direttamente da Battiti Live, mostra il cantante alle prese con una interpretazione dal vivo di Malibu senza autotune e base e il risultato è più che soddisfacente.

Il giovane artista sta cercando di imporsi nella musica e il suo talento lo porterà sicuramente lontano.

Nel frattempo Sangiovanni cerca anche di essere presente per il suo pubblico, come dimostrano le sue ultime storie dove risponde ad una fan che si lamenta della sua assenza dai social:

Grazie per quello che fai per me. Per quello che fate. Sto lavorando tantissimo, per me e per voi. Per regalarvi delle belle emozioni, condividere qualcosa di puro e magico! Sono full, non ho del tempo per me stesso perché lo dedico tutto a quello che faccio e agli altri. Voi compresi, quando posso. Scusami, ma ce la sto mettendo tutta.

Io credo che le fan di Sangio dovrebbero apprezzare appieno gli sforzi del loro idolo che cerca in ogni modo di essere presente nonostante i numerosissimi impegni.

Il video ufficiale di Malibu