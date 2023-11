Rossella Erra è la voce del popolo di Ballando con le stelle. La simpatica signora commenta con Simone Di Pasquale e Sara Vaira e, nella maggior parte dei casi, si trova in disaccordo con la giuria, specie con Selvaggia Lucarelli.

Intervistata da FanPage, l’opinionista TV ha svelato gli attuali rapporti proprio con Selvaggia Lucarelli, la giudice più temuta (da noi amata) di Ballando con le stelle:

Il mio alter ego, anche quest’anno è Selvaggia Lucarelli. Ma come sono i rapporti lontano dalle telecamere? Non ci frequentiamo. Se tra i corridoi, almeno, un buongiorno/buonasera?

Lei di solito arriva più tardi di me, comunque quest’anno sì, ci stiamo salutando.

Ma guarda con Selvaggia non c’è nulla di aprioristico. Anche perché io la seguo sui social. La seguo e l’apprezzo. Mi piace molto. Quindi quando nascono questi battibecchi, lei fa delle battute pungenti e sagaci e a me diventa difficile rimanere seria, però il problema fondamentale è uno.

Quale? La pensiamo sempre diversamente e io non riesco a stare zitta. Se ho un dissenso, lo devo esprimere. Poi capisco che c’è un po’ di ritrosia a rispondere a Selvaggia. Parlo sempre e solo io.

Perché c’è questa ritrosia nel rispondere a Selvaggia Lucarelli? È una donna intelligentissima ed è molto seguita sui social. Forse, tutto questo grande seguito mette in soggezione e molti hanno paura ad esporsi.

Io però ci tengo a far rispettare la mia idea e soprattutto a far rispettare tutti i sacrifici che fanno i concorrenti durante la settimana, che magari si vedono vanificare tutto il buon lavoro fatto per un giudizio.